FAQ Was sind Stauden und wie finde ich die richtigen

Stauden sind Pflanzen, die optisch an Kraut erinnern, im Frühjahr austreiben und sich spätestens bei Frost wieder zurückziehen. Im Fachjargon wird das als "krautig, nach der Vegetationsperiode einziehend und wiederkehrend" bezeichnet. Fälschlicherweise wird Lavendel häufig zu den Stauden gezählt. Dabei ist Lavendel ein Halbstrauch, weil er im Winter verholzt und schließlich wieder aus dem Holz austreibt - im Gegensatz zu den Stauden.

Überlegen Sie sich, wo Sie die Staude hinpflanzen wollen. Schauen Sie sich den Standort genau an. Wie ist der Boden beschaffen? Wie sind die Lichtverhältnisse? Ist der Standort beispielsweise eher trocken und sonnig, können Sie eine Präriestaude wählen. Finden Sie alleine nicht die passende Staude, hilft der Gärtner Ihrer Wahl sicher gern weiter.

Im Frühling sieht das Blaukissen besonders hübsch aus. Denn dann blüht es in Blau- und Violett-Tönen. Der Sonnenhut bereichert im Sommer mit seiner Blütenpracht den Garten. Die Blüten der Chrysantheme schmücken im Herbst das Beet. Doch auch im Winter gibt es Blütenpracht zum Bestaunen - beispielsweise bei Christ- oder Lenzrosen und bei den Schneeglöckchen.

Idealerweise orientiert sich der Gärtner bei den Pflegebedingungen für die Stauden an denen ihres natürlichen Standortes. Steingartengewächse wie Steinbrech oder Hauswurz wollen beispielsweise Schotter als Boden. Zu den Präriestauden gehören Schafgarbe und Sonnenhut . Sie mögen es trocken. Phlox und Rittersporn sind Prachtstauden, die einen nährstoffreichen Boden benötigen – daher empfiehlt es sich, sie in Humus zu pflanzen.

Stauden werden nach dem CSR-Modell in die sogenannten Strategentypen unterschieden. C steht dabei für "competitive" und bezeichnet dementsprechend konkurrenzfähige Pflanzen. S-Strategen sind stresstolerante Stauden. R steht für "ruderal"; R-Strategen sind störungstolerante Pflanzen, die auf Schutt und am Wegesrand gedeihen.