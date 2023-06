Um herauszufinden, welche Pflanzen wo heimisch sind, gibt es eine Karte mit Ursprungsgebieten. "In Deutschland gibt es 22 Ursprungsgebiete, in die Pflanzen eingeteilt werden können", sagt Sandra Dullau. Sie ist Mitarbeiterin am Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung an der Hochschule Anhalt in Bernburg. Sie forscht rund um das Thema naturnahe Begrünung und kennt sich besonders gut mit heimischen Wildblumensamen aus. Mitteldeutschland gehört dabei zu den Gebieten: