Wichtig ist, dass in der wilden Ecke die Gräser nicht überhand nehmen. Darauf sollte von Anfang an geachtet werden. Zum Beispiel sollten beim Sammeln von Samen auf der Wiese keine Gräsersamen mitgenommen werden. "Die kommen von ganz allein", sagt Saatgut-Expertin Sandra Dullau. "Das ist auch ein Problem in kommerziellen Saatgutmischungen: Oft sind viel zu viele Gräser dabei. In urbanen Saatgutmischungen, die Wert auf eine langhaltende Blütenpracht legen, sind maximal niedrigwachsende Gräser zu finden. Die Gräser verdrängen sonst die wichtigen Wildkräuter."