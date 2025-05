Die Akelei blüht - je nach Witterung - von Ende April bis Juli. Die Blüten dieser Wildstaude hängen elegant nickend an aufrechten Stängeln. Sie werden etwa drei bis fünf Zentimeter groß und erscheinen - je nach Art und Sorte - in den unterschiedlichsten Farben: Blau, Blauviolett, Gelb, Blau-Weiß, Rot, Rosa und Weiß. Manche Akeleien haben zweifarbige Blüten.

Die Blätter treiben bereits ab März in lockeren Rosetten aus dem Boden. Sie sind doppelt dreiteilig, die unteren langgestielt, die oberen sitzend. Die Pflanze gibt es in verschiedenen Größen, maximal wird sie einen Meter hoch. Selbst Miniatur-Arten mit winzigen, edlen Blüten gibt es im Handel.

Die vielseitige Pflanze schmückt das Staudenbeet und den naturnahen Garten. Akeleien werden am besten in Gruppen gesetzt, ab drei bis vier Pflanzen erzielt man bereits schöne Effekte.

Die kleine Rumtreiberin nimmt es mit der Auswahl ihrer Orte nicht so genau und breitet sich durch Samen unbeirrt an allen möglichen Stellen im Garten aus. Die Akelei ist zudem als Schnittblume geeignet, sie lässt sich auch als Topfpflanze oder im Balkonkasten kultivieren. Besonders schön wirkt sie im Steingarten .

Die Akelei ist pflegeleicht und relativ anspruchslos. Akeleien wachsen gern im lichten Schatten, können aber auch in der vollen Sonne stehen. Die Gemeine Akelei wächst in der Natur auf Bergwiesen, in lichten Laubwäldern und an Waldrändern.