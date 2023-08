Im Hochsommer blüht es im Garten meist in Rot- und Gelbtönen, Blaublühendes macht sich rar. Wenn also nur noch Rittersporn-Nachzügler oder Ziersalbei Blautöne in den Garten holen, wird es Zeit für Agapanthus, dem blau strahlenden Feuerwerk aus Blütenkugeln, die elegant auf hohen Stielen schweben.