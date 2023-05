Sie können Sansevierien durch Samen, Blattstecklinge oder durch Teilung vermehren. Bei der Teilung holen Sie die Pflanze aus dem Topf und zerlegen Sie in einzelne Pflanzen mit Wurzelballen. Wenn die Pflanze Ableger gebildet hat, schneiden Sie diese einfach ab, lassen sie trocknen und topfen diese in einen neuen Topf ein. In der Regel bevorzugen die Sansevierien einen hellen und sonnigen Standort. Neu gekaufte Pflanzen sollten jedoch erst langsam an die Sonne gewöhnt werden, so dass die Blätter nicht verbrennen. Der Boden sollte ein lockeres, wasserdurchlässiges Erde-Sand-Gemisch sein. Da die Sansevierien den Kakteen ähneln, können Sie auch Kakteenerde verwenden.