Neben dem Haupttrieb bilden Anthurien im Laufe der Zeit Kindel aus. Sind diese etwa fünf Zentimeter groß, können sie abgetrennt und in einen eigenen Topf mit Substrat gesetzt werden . Wird die Pflanze zu groß, kann sie in einen anderen Topf gesetzt werden.

Anthurien haben noch eine ganz besondere Eigenschaft - sie verbessern das Raumklima. Die NASA hat in Studien herausgefunden, dass die Blätter der Anthurien Giftstoffe beispielsweise aus gestrichenen Möbelstücken oder Ausdünstungen aus Farben aufnehmen und in den Blättern abspeichern.



Anthurien selbst enthalten zwar Giftstoffe, allerdings in einer sehr geringen Dosis. Sie können deswegen auch bedenkenlos in einem Kinderzimmer stehen, sagt der Züchter Peter Opschroef.