Wer im Garten oder auf dem Balkon mal etwas Neues ausprobieren möchte, kann sich an der Chayote versuchen. Die birnenförmige Frucht stammt aus Mittelamerika und wurde schon bei den Azteken kultiviert. Heute wird sie in vielen tropischen oder subtropischen Ländern angebaut.

Alles, was es für den Anbau braucht, ist eine Chayote. Die gibt es meist in Asia-Märkten und im Internet. Die Frucht wird dann zum Keimen als Ganzes zu einem Drittel entweder in Erde gelegt oder gesteckt. Danach wird sie angegossen. Wichtig dabei ist, sie nicht direkt zu gießen. Am besten wird der Topf mit der Chayote in einen Topf mit Untersetzer gesetzt. Das Wasser kommt in den Untersetzer.