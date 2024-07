Tomaten können entweder aus Samen herangezogen (Aussaat ab März in Töpfen, am besten mit zusätzlichem Pflanzenlicht) oder im Frühling als Jungpflanzen gekauft werden. Wichtig: Da die Pflanze aufgrund ihrer Herkunft sehr wärmeliebend ist, darf sie erst ins Freiland, wenn die letzten Nachtfröste vorbei sind - je nach Region ab Mitte Mai bis Anfang Juni. Schon ab April sollten die jungen Pflanzen abgehärtet werden, also an warmen Tagen stundenweise ins Freie gebracht werden. Setzen Sie die Jungpflanzen im Beet oder größeren Topf ruhig etwas tiefer, damit sie kräftiger werden.