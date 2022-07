Gartenküche Leaf to Root: Gemüse von der Wurzel bis zum Blatt verarbeiten

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Schon schade, dass beim Gemüse zubereiten Schalen und Blätter im Müll landet, obwohl die Pflanze so viel Kraft in das Wachstum gesteckt hat. Warum also nicht einfach essen? Wir erklären, wie aus Resten ein Festmahl wird.