Das Milpa-Beet ist eine uralte Mischkultur aus Mais, Bohnen und Kürbis. Milpa bedeutet so viel wie "das nahe Feld". Denn die Inka und Maya bauten Mais, Bohnen und Kürbis in der Nähe ihrer Wohnstätten zusammen auf demselben Feld an. Die einzelnen Gemüse-Arten profitieren dabei voneinander. Der Mais dient den Bohnen als Rankhilfe. Die Bohnen binden Stickstoff aus der Luft und reichern den Nährstoff im Boden an. Der Kürbis beschattet den Boden und schützt ihn vorm Austrocknen. Ein perfektes Trio, das mit wenig Arbeit auf kleiner Fläche einen hohen Ertrag ermöglicht.