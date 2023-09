Efeu als Baumwürger? In älteren Publikationen wird mitunter vor Efeu als Baumwürger gewarnt. Diese Auffassung hat sich mitunter geändert. Da Efeu allerdings bis zu 20 Meter hoch werden kann, sollte man ihn nicht an Obstbäume setzen. Gelangen die Efeuranken in die Krone kommt es zu einer für den Obstbaum ungünstigen Konkurrenz ums Licht.