Nein, Orchideen sind eine riesige Pflanzenfamilie mit etwa 25.000 Arten. Die Pflanzen, die wir in unseren Wohnungen kultivieren, bilden nur einen kleinen Ausschnitt der Orchideenwelt. Unsere Zimmerorchideen stammen meist aus den Tropen und Subtropen. Allerdings kommen Orchideen weltweit in fast allen Klimazonen vor - mit Ausnahme der Wüsten und der Pole. Sie wachsen auch in hiesigen Breitengraden und sind wegen ihrer Seltenheit streng geschützt.

Wenn man in Deutschland von Orchideen spricht, sind damit in der Regel Arten aus der Gattung Phalaenopsis gemeint, die auch unter den Populärnamen Schmetterlingsorchidee, Nachtfalterorchidee oder Malaienblume bekannt sind. Sie kommen aus den Regenwäldern Südostasiens und sind die am meisten gekauften blühenden Zimmerpflanzen. Die ohnehin schon große Pflanzengattung mit ihren zahlreichen Arten wird durch eine kaum zu überschauende Anzahl an Zucht-Hybriden noch erweitert. Neben diesem Löwenanteil der Phalaenopsis-Orchideen gehören Cattleya, Dendrobium, Vanda und Cymbidium zu den bekannteren Orchideen-Gattungen.

Wild wachsende Orchideen dürfen in Deutschland grundsätzlich nicht aus der freien Natur entnommen werden. Dafür sind sie zu selten. Auch das Umsetzen in den eigenen Garten ist verboten - ohnehin wachsen Orchideen dort in der Regel nicht wieder an, denn sie sind auf spezielle Standortbedingungen angewiesen. Die im Handel erhältlichen tropischen Orchideen müssen aus einer Zucht stammen, dafür müssen Importeure und Händler Sorge tragen. Im Zweifelsfall sollten Sie eine sogenannte CITES-Bescheinigung (Convention of International Trade in Endangered Species) vom Verkäufer verlangen, die garantiert, dass die Naturschutzbestimmungen eingehalten wurden. Auf diese Weise sollen die natürlichen Orchideenvorkommen in den Herkunftsländern geschützt werden. Bringen Sie also lieber keine Orchideen aus dem Urlaub mit, sondern kaufen Sie sie besser im hiesigen Handel. Leider steht der Lebensraum der Orchideen - seien es nun (sub)tropische Regen- und Bergwälder oder heimische Feuchtwiesen - weltweit unter Druck. Naturschutz ist deshalb auch unbedingt Orchideenschutz.