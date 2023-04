Orchideen gehören zu den größten Pflanzenfamilien, die wir kennen. Weltweit sind die hübschen Blüten in unterschiedlichsten Größen zu finden. Bekannt sind rund 25.000 Arten. Hinzu kommen noch die Hybriden, die gezüchteten Arten. Die Sorten, die wir bei uns im Gewächshaus kultivieren und die sich fürs Zimmer eignen, sind größtenteils in tropischen und subtropischen Gebieten zu Hause, dabei auch in höheren Lagen von 800 bis 2.000 Meter. Frost vertragen sie allerdings nicht.

Früher glaubte man, dass Orchideen generell eine hohe Luftfeuchtigkeit brauchen. Das ist jedoch von Art zu Art unterschiedlich. Auch bei den Temperaturen gibt es Unterschiede. Manche Arten wie Phalaenopsis mögen es gern warm - zwischen 20 und 22 Grad Celsius -, andere Arten hingegen stehen lieber kühler. Die epiphytisch wachsenden Orchideen gedeihen in der Natur weit oben in Baumspitzen, weil sie dort näher am Licht sind. Licht ist für Orchideen besonders wichtig. Sie sollten deshalb auch zu Hause direkt am Fenster platziert werden. Im Hochsommer ist das für die Pflanzen allerdings schädlich. In der prallen Sonne würden Orchideen an einem Fensterplatz im Süden verbrennen und brauchen daher im Sommer unbedingt eine Schattierung in der Mittagszeit.