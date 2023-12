Die Farne gehörten zu den ersten Pflanzen, die vor Millionen Jahren das Land eroberten. Ein Teil ihrer Merkmale ist daher noch ursprünglich. So zählen Farne zu den Sporenpflanzen, das heißt, sie verbreiten sich anders als die Samenpflanzen. Sie blühen nicht, sondern tragen Kapseln voller Sporen. Aus diesen winzigen Sporen entwickeln sich Vorkeime, die wiederum männliche und weibliche Keimzellen bilden. Wenn diese verschmelzen, entsteht eine neue Farnpflanze.

Vermehren lassen sich Farne zu Hause jedoch am einfachsten über Stecklinge. So wachsen beim Hasenfußfarn aus den pelzigen Erdsprossen (Rhizomen) neue Blätter. Zur Vermehrung wird ein Rhizomsteckling abgeschnitten, der schon ein bis zwei junge Farnwedel hat und mindestens fünf Zentimeter lang ist. Das Rhizomstück wird mit gebogenem Draht oder einer Haarnadel auf frischer, feuchter Anzuchterde befestigt. Der Topf sollte abgedeckt werden, um für eine hohe Luftfeuchtigkeit zu sorgen. Sobald die Sprosse angewurzelt sind, kann die Abdeckung entfernt werden.

Farne können auch auf Hydrokultur umgestellt werden. Dazu eignet sich das Frühjahr am besten, weil die Pflanzen dann ihre Hauptwachstumszeit haben. Dabei sollte auf hygienisches Arbeiten und die richtige Nährlösung geachtet werden, sie darf zum Beispiel nicht zu viel Salz enthalten. Hat sich der Farn einmal auf die Hydrokultur eingestellt, gedeiht er oft besser als in Erde: Durch die spezielle Kultur erhält die Pflanze viel Luftfeuchtigkeit, was ihr gut tut.