Die Denodrobium nobile-Hybriden gibt es in verschiedenen Farbkombinationen. In der Ruhezeit können sie auch etwas trockener gehalten werden. Nicht nur in der Ruhezeit mögen sie es kühl. Häufig stehen Orchideen, die nicht blühen wollen, aber insgesamt gesund aussehen, zu warm. Da kann ein Standortwechsel Abhilfe schaffen. Orchideen, die gern kalt stehen, können gut in Flure oder Windfänge gestellt werden. Bildrechte: Teresa Herlitzius