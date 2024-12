Sie können meterweit fliegen. Diese unterhaltsame Art der Vermehrung führt dazu, dass Mini-Spuckpalmen auch in anderen Töpfen sprießen. Dank ihrer Herkunft und ihres Aussehens ist sie auch unter dem Namen Madagaskar-Juwel bekannt.

Ein dicker, vernarbter Stamm, daran grünes, ledriges Laub und kleine, weiße Blüten: Ausgewachsene Exemplare der Spuckpalme erinnern an echte Palmen. Sie werden bis zu 100 Zentimeter hoch.

Die Blätter wachsen oben am Stamm wie eine Art Krone. Der verdickte Stiel bildet sich allerdings erst mit den Jahren aus. Junge Spuckpalmen haben sattgrüne Blätter mit weißen Streifen.

Die Spuckpalme ist eine sehr pflegeleichte Zimmerpflanze. Sie verträgt keine Staunässe, kommt aber mit Trockenheit zurecht. In ihrem verdickten Stamm speichert die Pflanze Flüssigkeit. Es ist daher besser, das Gießen mal zu vergessen, als die sukkulente Spuckpalme zu ertränken.

Denn in diesem Fall könnten die Wurzeln faulen. "Man kann bei der Pflege relativ wenig falsch machen, außer zu viel zu pflegen", sagt der Erfurter Sukkulentengärtner Ulrich Haage. Mit Schädlingen gebe es bei der Spuckpalme keine Probleme. " Euphorbien sind fast alle giftig oder zumindest stark reizend, die haben hier so einen weißen Milchsaft und wahrscheinlich hält der einfach die meisten Schädlinge ab.

Am besten gedeiht die Spuckpalme nach Haages Worten in hochwertiger Kakteenerde. Der hohe Anteil an mineralischen Substraten wir Lava, Blähschiefer und Bims sorgt dafür, dass Nährstoffe und Feuchtigkeit im Topf bleiben. Überschüssiges Wasser kann jedoch abfließen.