Aronstabgewächse enthalten in der Regel Giftstoffe, so auch die Efeututen. In ihnen stecken sogenannte Calciumoxalat-Kristalle, die Reizungen der Schleimhäute und des Magen-Darm-Traktes, Kopfschmerzen sowie Herzrasen bewirken können. Blätter oder andere Pflanzenteile sollten also keinesfalls von Kleinkindern gegessen oder von Haustieren angeknabbert werden. Für letztere können Efeututen-Vergiftungen unter Umständen sogar tödlich wirken. Gießt man die Pflanze zu viel, schwitzen die Blätter Wassertropfen aus, die ebenfalls Giftstoffe enthalten. Empfindliche Menschen sollten beim Umtopfen von Efeututen besser Handschuhe tragen.