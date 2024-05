Der als Wunderstrauch oder auch die Krebsblume bekannte Kroton (Codiaeum variegatum) zählt zu den farbenreichsten Zimmerpflanzen. Die Blätter können gelb, rot, grün, cremefarben, rosa und sogar violett leuchten. Aber Achtung! In seinem Inneren fließt weißer giftiger Milchsaft . Der Verzehr kann sowohl bei Mensch als auch beim Tier zu Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit und Erbrechen führen. Hautkontakt kann zudem Schwellungen und Entzündungen verursachen. Daher außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren stellen.

Der Kroton mag es gerne warm, hell und sonnig. Nur so können sich die verschiedenfarbigen Blätter optimal bilden. Deshalb wachsen auch im Winter eher grüne Blätter nach, das ändert sich jedoch wieder je mehr die Sonne scheint und je länger die Tage werden. Der Wunderstrauch stammt aus warmen Gefilden, deswegen sollte er nicht in einem Raum stehen, in dem es unter 20 Grad kalt wird. Zugluft und schwankende Temperaturen mag er gar nicht. Die Erde sollte stets feucht, aber nicht zu nass gehalten werden. Welke Blätter und Blütenstände zurückschneiden.