Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Pflanzenpflege So viel Licht brauchen Zimmerpflanzen im Winter

Hauptinhalt

31. Januar 2024, 15:10 Uhr

Gesunde und vitale Zimmerpflanzen brauchen neben Wasser und Nährstoffen auch die richtige und ausreichende Menge an Licht. Sonne versorgt die Pflanzen mit Energie. In den Wintermonaten kann fehlendes Sonnenlicht zu erheblichen Defiziten führen. Beurteilen Sie deshalb die Lichtverhältnisse an den Standorten in Ihrem Zuhause, um den idealen Standort für Ihre Pflanzen zu finden.