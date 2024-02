Die Vermehrung über Blattstecklinge, die in einem Wasserglas bewurzelt werden, funktioniert, dauert aber relativ lange. Einfacher ist es, die Glücksfeder über die Teilung ihres Wurzelstocks zu vermehren, wenn man die Pflanze ohnehin umtopft. Meist lösen sich einzelne Wurzelteile voneinander ab, wenn man die Glücksfeder aus ihrem Topf herausnimmt und die alte Erde abschüttelt.

Wie jede andere Zimmerpflanze auch müssen Glücksfedern ab und zu umgetopft werden. Wird die Pflanze zu dicht und wächst nicht mehr gut oder drohen die Wurzeln den Topf zu sprengen, ist es Zeit zum Umtopfen. Insbesondere ältere Exemplare bilden mit der Zeit dichte Wurzelstöcke aus. Die Gelegenheit kann man auch nutzen, um die Pflanze zu teilen. In jedem Fall sollten Sie die alte Pflanzerde so weit möglich austauschen und durch neue ersetzen. Auch faulige oder verletzte Wurzeln sollten entfernt werden. Eingetrocknete oder faulige Triebe sollte man beim Umtopfen an der Basis mit einer sauberen Pflanzschere abschneiden. Die Schnittstellen können mit einer dünnen Schicht Haushaltszimt bestrichen werden, um sie zu desinfizieren. Warten Sie nach dem Schneiden auch ein paar Tage mit dem Gießen, um Infektionen vorzubeugen.