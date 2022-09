Hoch, schmal, leuchtend grün mit einem Strahlenkranz - Zypergras zieht mit seiner ungewöhnlichen Wuchsform die Blicke aus sich und ist als Zimmerpflanze beliebt. In unseren Zimmern wächst meist die Art Cyperus alternifolius. Die bis zu 1,50 Meter hohen Pflanze stammt von den Inseln Madagaskar, Réunion und Mauritius. Dort wächst sie an feuchten Standorten. Sie gehört - gemeinsam mit etwa 600 weiteren Arten - zur Gattung der Zypergräser. Diese Gattung ist über den gesamten Erdball weit verbreitet. Bekannte Vertreter sind die Erdmandel mit ihren essbaren Wurzeln und der Papyrus. Aber nur wenige Arten gehören zu den Zimmerpflanzen.

Zypergras braucht ein nährstoffreiches , lehmiges Substrat, welches immer feucht sein sollte. Gern dürfen im Topf auch zwei Zentimeter Wasser stehen. Die Pflanze gedeiht am besten an einem sonnigen, hellen, warmen Platz. Im Sommer darf das Zypergras auch gern ins Freie. Ideal ist ein Platz am Ufer eines Teiches. Im Winter kann die Pflanzen im warmen Zimmer stehen. Hat sie einen kühleren Platz bekommen, darf sie im Winter nicht im Wasser stehen. Dann sollte die Erde nur leicht feucht sein.

Statt in Erde kann Zypergras auch in Hydrokultur gezogen werden. Das bedeutet, dass die Pflanze in einem speziellen Substrat in einem speziellen Topf wächst. Sie wird stabil mit Wasser und Nährstoffen versorgt.