Sie können Allium gut zwischen Stauden pflanzen. Die meist früh welkenden Blätter am Fuß der Pflanze werden durch die nachwachsenden Stauden kaschiert. Auch Gräser rund um den Zierlauch sind sehr zu empfehlen. Das gilt vor allem für hochwachsende Allium-Arten. Sie passen gut zu Rosen, Pfingstrosen, Geranien oder Lavendel. Niedrig wachsende Lauch-Arten lassen sich gut mit Steingartenpflanzen, Katzenminze oder Tulpen kombinieren.



Wegen der schon vor der Blüte welkenden Blätter eignet sich Zierlauch nicht so gut für kleinere Balkonkästen. Besser funktionieren vor allem niedrige Alliumsorten in einem großen Kübel zusammen mit anderen Pflanzen kombiniert.

Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius