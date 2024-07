Bildrechte: Daniela Dufft

Trick: So verschieben Sie die Blütezeit Planen Sie für nächsten August ein Gartenfest? Möchten Sie Ihre Gäste mit einem Garten voll blühender orientalischer Lilien überraschen? Kein Problem: Graben Sie Ihre Lilien im Spätsommer aus. Legen Sie die Zwiebel bei fünf bis zehn Grad Minus in die Gefriertruhe und nehmen Sie diesen erst Ende April wieder heraus. Setzen Sie sie dann in den Garten oder in Töpfe, so werden sie im August blühen.