Der Kroton mag es gerne warm, hell und sonnig. Nur so können sich die verschiedenfarbigen Blätter optimal bilden. Deshalb wachsen auch im Winter eher grüne Blätter nach, das ändert sich jedoch wieder je mehr die Sonne scheint und je länger die Tage werden. Der Wunderstrauch stammt aus warmen Gefilden, deswegen sollte er nicht in einem Raum stehen, in dem es unter 20 Grad kalt wird. Zugluft und schwankende Temperaturen mag er gar nicht. Die Erde sollte stets feucht, aber nicht zu nass gehalten werden. Welke Blätter und Blütenstände zurückschneiden.

Der Kroton präsentiert sich besonders farbenfroh. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes