Chicorée gehört zu den Zichoriensalaten. Die Samen werden im Mai in Reihen von 25 bis 30 Zentimeter Abstand in einem Zentimeter Tiefe gesät. Wichtig: Der Boden sollte sich bereits leicht erwärmt haben. Nach etwa drei bis vier Wochen sind die Keimlinge groß genug, um sie zu vereinzeln. Dabei ist ein Abstand von etwa zehn Zentimetern optimal. Die Wurzeln sollen dick, gerade und eintriebig in die Erde wachsen. Denn aus den im Frühjahr und Sommer gebildeten Wurzeln entsteht im Winter der Chicorée.