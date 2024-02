Sie waren lange als Staubfänger verpönt, doch in letzter Zeit gewinnen Zimmerpflanzen mit großen grünen Blättern immer mehr an Beliebtheit. Nicht nur, weil sie für eine bessere Luftzirkulation in den eigenen vier Wänden sorgen, sondern auch, weil sie als Einzelpflanze aufgrund ihrer Größe jede Ecke schnell wohnlich machen. Mit nur wenigen Pflanzen dieser Art verwandeln sich Heim und Büro schnell in einen ansehnlichen Dschungel. Die Pflanzen sind nicht sehr anspruchsvoll, ein grüner Daumen ist nicht notwendig. Allerdings gilt es ein paar wenige Regeln zu beachten.