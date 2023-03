Denn Süßkartoffeln sind tropische Pflanzen. Sie klettern und wuchern munter auch in unserem Klima, wenn die Bedingungen zum Wachsen stimmen. Sie mögen volle Sonne und viel Wärme. Temperaturen unter fünf Grad vertragen sie dagegen gar nicht. Wer sich eine Pflanze in den Garten oder auf den Balkon holen will, sollte die mangelnde Widerstandskraft gegen Kälte bedenken. Vor Mitte Mai darf die Süßkartoffel auf keinen Fall ins Freie.