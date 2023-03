Usambaraveilchen sind sensibel. Sie reagieren empfindlich auf kaltes Wasser und Zugluft. Deshalb sollten sie immer an einem zugluftfreien Platz stehen. Am besten eignen sich Ostfenster, die wärmende Morgensonne hereinlassen. Vermeiden Sie einen Platz direkt in der Sonne oder über der Heizung. Bei Temperaturen von 18 bis 24 Grad Celsius blühen sie am schönsten.