Heuchera richtig pflegen

Purpurglöckchen sind robuste und sehr attraktive, niedrig wachsende Stauden für Schatten und Halbschatten. Antje May und Uwe Marschner von der Gärtnerei Gruschwitz in Neustadt in Sachsen erklären, wie Heuchera gedeihen.

MDR Moderatorin Maria Scholz liebt Heuchera, aber in ihrem Garten gedeihen sie nicht. Also fragt sie bei Antje May und Uwe Marschner von der Gärtnerei Gruschwitz nach Tipps: Je nach Blattfarbe benötigen Purpurglöckchen einen unterschiedlichen Standort. Zwar sind die Pflanzen robust, aber der Dickmaulrüssler kann ihnen zu schaffen machen. Gärtnermeister Uwe Marschner erklärt, was Sie gegen den Schädling tun können. Floristmeisterin Antje May zeigt schöne Pflanzpartner für die Staude und wie man sie im Garten, auf dem Balkon oder auch bei der Grabbepflanzung einsetzen kann.