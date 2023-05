Wer auf Blättern halbrunde Fraßstellen entdeckt, sollte auf die Suche nach Schädlingen gehen. Feine, kleine Ausbuchtungen sind ein typischer Hinweis auf den Dickmaulrüssler.

Der Schädling mag gern torf- und humusreichen Boden. Kriechspindel und Rhododendron schmecken ihm besonders gut. Grundsätzlich frisst er an allem, was derbe Blätter hat: Kirschlorbeer, Buchsbaum, Rosen und Rhododendron. Außerdem knabbert er an Beerensträuchern, Kübelpflanzen und diversen Stauden.

Die erwachsenen Käfer sind in der Nacht aktiv und machen sich über die Blätter her. Sie können zwar nicht fliegen, aber sehr gut klettern. Wirklich gefährlich für die Pflanzen sind aber die Larven. Indem sie die feinen Wurzeln der Pflanzen abnagen, kappen sie deren Wasserzufuhr und machen sie anfällig für Keime. Die weiblichen Käfer legen in Wurzelnähe ihre Eier - oft bis zu 1.000 Stück pro Tier. Je wärmer und feuchter der Herbst ist, umso mehr Larven überleben, sie können sogar überwintern. Ab Mai schlüpfen die ersten Käfer.



Wer Spuren des Dickmaulrüsslers im Garten entdeckt hat, muss schnell handeln. Die Pflanze muss ausgegraben und die Wurzel von der befallenen Erde gereinigt werden. Spülen Sie die Pflanze unter fließendem Wasser ab und setzen Sie sie in neue Erde. Solche Fraßstellen deuten auf den Dickmaulrüssler hin. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK