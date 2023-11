Sie können Ihren Adventskranz mit einem Weihnachtsstern gestalten. Hübsch ist auch die Variante im Glas: Dazu dekorieren Sie ein großes Glas mit Zweigen. In dieses große Glas stecken Sie ein etwas kleineres, in dem ein Mini-Weihnachtsstern gepflanzt wurde. Der Boden dieses kleinen Glases sollte mit Sand gefüllt sein, damit der Weihnachtsstern nicht zu feucht wird. Interessant sind auch Farbkombinationen mit einem weißen Weihnachtsstern. Auch mit Filz kann gearbeitet werden. Umwickeln Sie den Blumentopf damit. Füllen Sie in ein großes Glas Moos, Äste, Zweige oder Zieräpfel - je nachdem, was Sie im Garten finden. Stellen Sie den Weihnachtsstern mit in das Glas. So wird er garantiert zum Hingucker.