Oft muss man nach der Pflanzung etwas Geduld haben. Ist die Palmlilie erst einmal eingewachsen, blüht sie jedes Jahr. Ihre fleischigen Wurzeln sind Nährstoff- und Wasserspeicher. So kommt die Garten-Yucca auch ohne Gießen gut über trockene Sommer. Über ihre starken Wurzeln bildet die Palmlilie Tochterpflanzen und breitet sich sehr langsam aus. Will man die Pflanzen entfernen, ist das nicht so einfach: Jedes zurückbleibende Wurzelstück treibt wieder aus. Palmlilien blühen nur an relativ jungen Blattrosetten. Wenn sich aus einer Blüte eine Blattrosette gebildet hat, stirbt diese langsam ab.

Gartenfachberaterin Brigitte Goss empfiehlt: Lassen Sie die Blattrosette mit der diesjährigen Blüte am besten über den Winter stehen, da sich unter den immergrünen Blättern Tiere verkriechen und dort überwintern können. Im Frühjahr bis in den Sommer sollten dann die abgeblühten Rosetten bodennah abgeschnitten und entfernt werden. So können sich wieder junge und blühfähige Rosetten bilden. Die Rosetten sind so stark, dass man zum Entfernen eine Astschere oder eine Japansäge benötigt. Die Fädige Palmlilie breitet sich nach mehreren Jahren Standzeit sehr stark aus und kann durchaus die benachbarten Stauden bedrängen. Es ist daher sinnvoll, die Wurzelknollen am Rand der Pflanzen einzukürzen. Mit einer Edelstahl-Beetkante kann man dem Ausbreitungsdrang der Garten-Yucca Grenzen setzen.