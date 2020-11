Wohntrend Urban Jungle: Der Dschungel in den eigenen vier Wänden

Viele junge Menschen zieht es in die Städte, gleichzeitig steigen dort die Mieten unaufhörlich. Ein Stückchen Grün in der Großstadt wird für Viele unbezahlbar. Um die Sehnsucht nach Natur und Wildnis zu stillen, werden Zimmerpflanzen neu entdeckt. Das Phänomen heißt „urban jungle“ (Stadtdschungel) und wird zeitgemäß nicht nur in den eigenen vier Wänden sondern auch in den sozialen Medien zelebriert. Sogenannte "Plantfluencer" setzen ihre Pflanzen auf Instagram sehr stilbewusst in Szene.