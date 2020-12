Wie im Garten ist auch im Zimmer der Standort die entscheidende Bedingung. Pflanzen gedeihen am besten, wenn ihre jeweiligen Lichtbedürfnisse erfüllt werden. So vertragen nicht alle Pflanzen die pralle Sonne eines Südfensters, andere mögen es dagegen nicht, wenn sie im Rauminneren stehen, wo wenig Licht hindringt. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die Bedürfnisse der Pflanzen, die Ihnen gefallen. Die Luftfeuchtigkeit lässt sich leichter regulieren als das Licht. Viele Zimmerpflanzen stammen aus den Tropen und vertragen trockene Luft schlecht. Es hilft, sie regelmäßig abzuduschen oder mit Wasser zu besprühen. Alternativ kann auch ein mit Wasser gefülltes Gefäß in der Nähe der Pflanze platziert werden, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.