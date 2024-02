Auffällige Frühlingsboten Lenzrosen: Blütenpracht im Frühling

Orientalische Nieswurz, botanisch: Helleborus orientalis-Hybride

Lenzrosen blühen auf, wenn Schneeglöckchen und Krokusse sich öffnen. Der Frühling ist auch die ideale Zeit, sich die weiß, rosa oder violett blühenden Stauden in den Garten zu holen. Lenzrosen wachsen am besten an und bilden kräftige Wurzeln, wenn es draußen kühl ist. Susanne Peters, die eine Staudengärtnerei in Norddeutschland betreibt, gibt Tipps zur Pflanzung und Pflege.