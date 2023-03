Stabtomaten in einem Gewächshaus. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Anbau- und Wuchstypen der Tomaten

Tomaten können nicht nur nach ihrer Größe und Verwendung, sondern auch nach ihrer Wuchsform eingeteilt werden.



Stabtomaten wachsen den ganzen Sommer in die Höhe und müssen deshalb gestützt und gebunden werden. Die Seitentriebe werden ausgegeizt. Sie lassen sich aber auch bei einem ausreichenden Abstand von mind. 50 Zentimetern mit mehreren Trieben anbauen.



Busch- bzw. Strauchtomaten entwickeln keine "Terminalknospe", die senkrecht nach oben wächst. Sie verzweigen sich schnell. Sie werden nicht ausgegeizt.



Normalerweise reifen Tomaten von oben nach und nach. Bei Rispentomaten hängen viele Früchte an einer Rispe. Sie reifen alle zum gleichen Zeitpunkt, so dass die komplette Rispe geerntet werden kann.