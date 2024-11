Suchen Sie für Ihren Kompost am besten einen abgelegenen Platz im Garten. Der Haufen sollte idealerweise weder zu sehen noch zu riechen sein. Außerdem ist es wichtig, dass der Kompost gut zugänglich ist. Legen Sie den Haufen ruhig in der Nähe Ihres Gemüsegartens an, dann ersparen Sie sich Wege. Achten Sie darauf, dass Sie den Kompost auch gut mit einer Schubkarre erreichen können.

Der Boden unter dem Kompost sollte unbedingt unversiegelt sein. Nur so können Bodenlebewesen gut in den Kompost gelangen und ihn bearbeiten. Rasengittersteine sind als Unterlage auch in Ordnung. In sehr heißen und trockenen Regionen empfiehlt es sich, den Kompost in den Halbschatten zu stellen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In kühleren Regionen sollte der Kompost lieber sonnig stehen. Nur wenn der Kompost warm genug wird, funktioniert auch die Verrottung. Dennoch ist es wichtig, dass der Kompost nicht austrocknet. Ein Vorteil ist daher eine Regentonne in der Nähe, so kann der Komposthaufen bei Trockenheit ein- bis mehrmals in der Woche gegossen werden. Achten Sie bei Ihrem Kompost auch darauf, dass er gut belüftet wird. Er sollte zudem regelmäßig umgesetzt werden.