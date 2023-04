Wird der Boden im Garten gut behandelt , so revanchiert er sich: Pflanzen wachsen gut an und gedeihen, blühen üppig und tragen Früchte. Ihre Wurzeln können sich gut entwickeln, wenn sie genug Luft, Wasser und Nährstoffe bekommen.

Doch jeder Boden ist anders. Nicht nur die Struktur und die Nährstoffe spielen eine Rolle, auch der pH-Wert, die darin lebenden Mikroorganismen und der Salzgehalt. "Der größte Teil der Probleme in vielen Gärten lässt sich einfach lösen: Bringen Sie Luft in den Boden, lockern Sie ihn auf, verbessern Sie die Nährstoffversorgung", sagt Falko Windisch vom Kalkwerk Herbsleben Erdenwerk. In einem Kleingarten mit lehmig- bis tonig-schwerem Boden könne es auch helfen, Sand einzuarbeiten.