Einen Befall mit Rotpustelpilz erkennen Sie an kleinen, orange-roten Pusteln auf Trieben, Ästen und Stämmen von Bäumen. Der Pilz zersetzt Totholz, befällt aber auch lebende Obstbäume, Beerensträucher und andere Pflanzen. So kann er beispielsweise bei Johannisbeersträuchern zu plötzlichem Absterben führen.

Mit dem Rotpustelpilz ist nicht zu spaßen, wie Gartenfachberaterin Brigitte Goss sagt. Der Pilz dringt tief ins Holz lebendiger Bäume ein und zerstört es, so dass die befallene Äste absterben. Betroffen sind nicht nur Obstbäume und Beerensträucher, sondern auch andere Pflanzen, deren Triebe verholzen: Rosen oder Buchen zum Beispiel. Die Pilzkrankheit befällt gerne verletzte oder durch Frost geschädigte Triebe. Auch an Schnittstellen, die nicht verschlossen wurden, kann der Rotpustelpilz ins Holz gelangen.

Was hilft gegen den Schwächeparasiten? Wer den Rotpustelpilz im Garten hat, sollte seine Pflanzen an trockenen Tagen schneiden, rät die Gartenfachberaterin. Die Werkzeuge müssen sehr gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Das befallene Holz darf auf keinen Fall auf den Kompost, warnt Brigitte Goss. "Am besten wird es verbrannt oder umgehend aus dem Garten entfernt", empfiehlt sie.