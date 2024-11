Darum schaden wild entsorgte Gartenabfälle der Natur

3 min

Wohin mit dem Grünschnitt, wenn im eigenen Garten kein Platz dafür ist? Ihn einfach im Wald zu entsorgen, ist keine gute Idee, erklärt Förster Ronny Luc aus Gehren. Denn solche illegalen Komposthaufen schaden der Natur.

Kein Kavaliersdelikt: Manche Gartenbesitzer mögen denken, es sei egal, ob ihr Grünschnitt nun im Wald oder anderswo verrottet, aber das ist ein Trugschluss. Förster Ronny Luc aus Gehren zeigt, dass dadurch invasive Neophyten in die Natur gelangen und zuviel Stickstoffeinträge in den Boden. Abgesehen davon, dass es nicht schön aussieht, sind solche wilden Komposthaufen oft Ausgangspunkt von illegalen Mülldeponien. Dann doch lieber zur Kompostanlage mit dem Grünschnitt, in manchen Gegenden wie dem Ilmkreis können Privatleute ihre Gartenabfälle dort sogar kostenlos entsorgen.