Gärtnerin Brigitte Goss möchte ihren Garten erweitern und rodet einen wilden Bereich ihres Gartens. Hier nisten schon seit Jahren keine Vögel mehr, weil die Sträucher zu dünn und zu licht geworden sind. An der Stelle sollen in Zukunft Wildobstgehölze wachsen, die das trocken-heiße Klima an diesem Standort gut vertragen.