Das unterliegt dem Ortsrecht, das heißt, in jeder Stadt, Gemeinde oder jedem Landkreis gelten eigene Regeln. Zuständig ist die jeweilige Untere Wasserbehörde. Bei ihr bekommt man Auskunft, ob Wasser aus Flüssen oder Seen entnommen werden darf - oder nicht. Das Schöpfen mit Handgefäßen, das heißt Eimern oder Gießkannen, ist beispielsweise laut Thüringer Wassergesetz an Flüssen und anderen Gewässern in der Regel erlaubt – zumindest sofern genug Wasser vorhanden ist.