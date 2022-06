Ein Brunnen im Garten ist erst einmal kostspielig: Jeder gebohrte Meter kostet Geld. Zwischen 3.000 und 6.000 Euro müssen fürs Anlegen eines Gartenbrunnens eingeplant werden. Dazu kommen noch die laufenden Kosten für den Betrieb der elektrischen Pumpe. "Ob sich das wirklich lohnt, sollte sich jeder genau durchrechnen", sagt Brunnenmeister Matthias Schreier. Mit seinem Sohn Sebastian betreibt er das Handwerk seit Jahrzehnten. Er vergleicht das Geschäft mit Weihnachten: "Kurz vorm Fest stürmen alle los und holen sich die Weihnachtsbäume. Wenn es schönes, warmes Wetter ist und alles vertrocknet, rufen alle an und wollen Brunnen". Die Auftragsbücher der Springbrunnenfirma in Nermsdorf im Weimarer Land seien voll. Die Firma bohrt Brunnen mit Firmenpartnern in Thüringen, aber auch in angrenzenden Bundesländern.

Sebastian und Matthias Schreier (von links) betreiben eine Brunnenfirma in Nermsdorf im Weimarer Land. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten