Für Honigbienen gibt es generell nur in sehr trockenen Jahren ein Wasserproblem, dennoch kann Wasser in unmittelbarer Nähe des Bienenstockes sich stressmildernd auswirken. Honigbienen fliegen bis zu fünf Kilometer und können sich so auch Wasserquellen erschließen. Dafür sind in dem jeweiligen Bienenvolk spezialisierte "Wasserholerinnen" zuständig. Sie versorgen Bienen, die den Stock nicht verlassen und auf zugeführtes Wasser angewiesen sind. Bienen, die im Stock bleiben, kümmern sich um die Brut, also den Bienennachwuchs. Die Ammen benötigen das (durchaus durch Schmutz mit Mineralien angereicherte) Wasser für die Aufzucht der Larven.

Bildrechte: imago images / Frank Sorge