Der richtige Standort für den Mini-Teich

Ideal ist ein windgeschützter Platz im Halbschatten. In der prallen Sonne würde sich das Wasser zu stark erwärmen und zu schnell verdunsten. Zu viel Bewegung durch Wind halten die Teichpflanzen irgendwann nicht mehr aus. Stellen Sie daher Ihren Mini-Teich an einem geschützten Standort auf, der nicht den ganzen Tag lang Sonne, Wind und Wetter ausgesetzt ist.

Ein Mini-Teich lässt sich einfach toll beobachten: Je nach Pflanzenauswahl und Größe kommen Libellen oder Bienen zum Trinken, in einem Fass können sogar Wasserflöhe, Frösche und Molche leben. Experte Mathias Wustmans

Pflanzen für den Mini-Teich

Ufer- und Sumpfpflanzen stehen mit ihren Wurzeln am liebsten in nassem Boden. Sie können in Pflanzkörbchen mit Teicherde direkt in einen Mini-Teich gesetzt werden und brauchen dort fast keine Pflege. Viele Arten bilden attraktives Laub und rote, violette, weiße oder blaue Blüten.

Die Rote Wasserlobelie (Lobelia fulgens) hat dunkelrote, aufrecht wachsende Blätter und karmesinrote Blüten. Wird sie im Mini-Teich zu groß, kann die Pflanze einfach zurückgeschnitten werden. Auch die Blaue Kardinals-Lobelie (Lobelia siphilitica) steht gerne feucht. An ihren blauen Blüten lassen sich häufig Bienen beobachten. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Der Gewöhnliche Blutweiderich (Lythrum salicaria) ist eine unkomplizierte, winterharte und gleichzeitig dekorative Teich-Pflanze. Seine Blüten sind dunkelrosa und bienenfreundlich. Das Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides) hat, wie seine Verwandten aus dem Staudenreich, kleine blaue Blüten. Kleine Ziergräser, die sumpfige Standorte mögen, sorgen für eine Höhenstaffelung in der Bepflanzung - und sie sind Landeplätze für Libellen. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Schwimmpflanzen treiben auf der Teichoberfläche, ihre Wurzeln schweben darunter im Wasser. Sie bieten oft einen faszinierenden Anblick. Beispiele sind die heimische Krebsschere oder der exotische Wassersalat (Pistia), die beide in Mini-Teichen nicht winterhart sind. Sie können auch als einzelne Pflanzen in einer Wasserschale angesiedelt werden. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Treibender Schwimmfarn (Salvinia natans) ist ein guter Partner für Sumpfpflanzen, die im flachen Wasser stehen. Unterwasserpflanzen wie das Tausendblatt (Myriophyllum) leben meist vollständig unterhalb der Oberfläche. Die Krebsschere ist gar eine Art Mischung: Ihre Blüten und ihre langen, spitz zulaufenden Blätter ragen aus dem Wasser, doch im Winter sinkt die gesamte Pflanze unter die Oberfläche. Daher kann sie nicht in flachen Mini-Teichen überwintern. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

So pflegen Sie den Mini-Teich

Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte den Mini-Teich mit Regenwasser anlegen und auffüllen. Es ist weich und nährstoffarm. Leitungs- oder Brunnenwasser eignet sich aber auch. Wenn Wasser verdunstet, wird einfach frisches nachgefüllt. Umkippendes Wasser ist auch dank des Pflanzenbesatzes nur selten ein Problem. Viele der Gewächse reinigen das Wasser, zudem beschatten schwimmende Pflanze es, so dass Algen kaum noch Licht zum Wachsen haben.

Die meisten Mini-Teich-Pflanzen sind überdies sehr pflegeleicht. Braune Triebe können abgeschnitten werden, falls sie das Erscheinungsbild stören. Regelmäßige Düngergaben sind nicht nötig. Nährstoffarmes Wasser hat gleich mehrere Vorteile: Die Pflanzen wachsen nicht so stark, bleiben kompakt und klein. Außerdem wird das Algenwachstum gebremst. Nur im Frühjahr, wenn die Pflanzen austreiben, kann vorsichtig gedüngt werden. Schädlinge sind selten ein Problem, lediglich Blattläuse können sich im Frühsommer einstellen. Gegen die saugenden Insekten helfen Nützlinge wie Marienkäfer und Florfliegen oder Hausmittel. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Den Mini-Teich überwintern

In Gegenden mit milden Wintern bietet es sich an, den Mini-Teich draußen über die kalte Jahreszeit zu bringen. Das geht natürlich nur, wenn keine frostempfindlichen Exoten wie Blumenrohr (Canna) darin wachsen. Das Wasser wird nicht abgelassen, der Teich nur unter ein Dach oder an eine Hauswand gerückt. Leichten Frost mit Temperaturen zwischen minus zwei bis minus vier Grad vertragen die allermeisten Pflanzen, die für Mini-Teiche geeignet sind. An einem geschützten Standort kann der Mini-Teich daher mitsamt Bewuchs im Außenbereich überwintert werden.