Honigbienen: Wasser für den Nachwuchs und zur Kühlung des Bienenstocks

Bienen kommen von ihrem "Ausflug" zurück. Bildrechte: imago images / Frank Sorge Für Honigbienen gibt es generell nur in sehr trockenen Jahren ein Wasserproblem, dennoch kann Wasser in unmittelbarer Nähe des Bienenstockes sich stressmildernd auswirken. Honigbienen fliegen bis zu fünf Kilometer und können sich so auch Wasserquellen erschließen. Dafür sind in dem jeweiligen Bienenvolk spezialisierte "Wasserholerinnen" zuständig. Sie versorgen Bienen, die den Stock nicht verlassen und auf zugeführtes Wasser angewiesen sind. Bienen, die im Stock bleiben, kümmern sich um die Brut, also den Bienennachwuchs. Die Ammen benötigen das (durchaus durch Schmutz mit Mineralien angereicherte) Wasser für die Aufzucht der Larven.

Außerdem wird das Wasser zur Kühlung des Bienenstocks im Sommer genutzt. Der Bienenstock sollte immer eine Temperatur von 35°C haben. Bei höheren Außentemperaturen muss gekühlt werden. Dazu verteilen die Bienen Wasser im Bienenstock, fächeln und nutzen so die Verdunstungskälte, um den Stock zu klimatisieren. In Trockenjahren werden Honigbienen deshalb vom Imker mit einem in Wasser getränkten Schwamm im Stock versorgt. Doch es gibt auch andere Insekten, die Wasser benötigen.

Zugang zum Wasser muss für Insekten flach sein

Generell ist für Bienen und andere Insekten ein flaches Ufer wichtig. In Regentonnen können sie nicht empor klettern und ertrinken. Den Zutritt zum Wasser erleichtern Sie den Insekten durch ein Bett mit Kieselsteinen, Moos oder Holzstücken. In einer offenen Wassertonne kann ein Brett gute Dienste leisten. Allerdings ist generell von offenen Wassertonnen oder Wasserbehältern abzuraten. Sie sind die Kinderstube der Stechmücken.

Honigbienen sammeln an warmen Tagen besonders gerne am Morgen aus Tau- und Guttationswasser ihren Wasservorrat. Guttationswasser sind Wassertropfen, die von den Pflanzen selbstständig ausgeschieden werden, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist und die Pflanze überschüssiges Wasser loswerden möchte. Das lässt sich gut bei Gräsern oder am Frauenmantel beobachten. Gerne nehmen die Bienen das Wasser dann auf.

Auch Wespen und Hornissen sind im Garten wichtig