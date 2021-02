Die Leuchte sollte nah genug an den Pflanzen sein, damit genügend Licht ankommt. Hängen Sie die Lampe in einer Höhe von 20 bis 30 Zentimetern über den Pflanzgefäßen auf. Der Abstand sollte höchstens 50 Zentimeter betragen. Sinnvoll sind daher höhenverstellbare Pflanzenlampen. Insbesondere bei der Anzucht können sie gut an die Höhe der Keimlinge und Jungpflanzen angepasst werden. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Designs und Ausführungen: Niemand ist mehr gezwungen, Lampen mit den lilafarbenen Leuchten zu benutzen, das an Blumenläden oder illegale Hanfplantagen erinnert.

"Ich rate immer zu Pflanzenlampen mit einem angenehmen, weißen Lichteindruck", sagt die Gartenbloggerin Carolin Engwert. Gerade bei Wohnräumen und in der Küche sollte die Lampe zum Einrichtungsstil passen. Kribbelbunte LED-Leuchten und -Panels sind Geschmackssache und drängen sich womöglich zu sehr in den Vordergrund. Wer es lieber dezent mag, kann auch fündig werden: Fertige Pflanzenleuchten gibt es in vielen Farben zum Aufstellen, Anklemmen und Hineinstecken in den Blumentopf. Wer am liebsten eine eigene Lampe benutzen möchte, kann sich auch eine Leuchte mit Gewinde zum Hineinschrauben in eine Fassung zulegen. So wird die Schreibtisch- oder Stehlampe zur Lichtquelle für Zimmerpflanzen.