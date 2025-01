Keimlinge und Sprossen können in der Regel vollständig gegessen werden. Beim Grünkraut empfiehlt es sich, nur den oberen Teil ohne die Wurzeln zu verzehren.

Mittlerweile gibt es eine große Auswahl an speziellem Saatgut für die Anzucht von Keimlingen, Sprossen und Grünkraut. Da sie zum Verzehr bestimmt sind, kann gut auf solche Samen zurückgegriffen werden. Bei diesen sollte die Hygiene gewährleistet sein. Weitere Sicherheit bietet die Herkunft aus kontrolliert biologischem Anbau. Bei Sprossen-Saatgut ist außerdem sichergestellt, dass die Samen austreiben. Sind die Samen direkt als zum Verzehr geeignet eingestuft, kann es sein, dass sie nur zur Weiterverarbeitung bestimmt sind - und deshalb nicht keimen.

Habe ich mich für ein Saatgut entschieden, kann ich es einige Zeit vorquellen lassen. Das empfiehlt sich vor allem bei Kresse. Anschließend gebe ich die Samen in einen Behälter für die Anzucht. Hierfür können verschiedene Gefäße verwendet werden. Nach und nach keimt das Saatgut schließlich. Wichtig ist, dass die Samen feucht gehalten werden. Idealerweise sollte morgens und abends das Saatgut - auch um es keimfrei zu halten - vorsichtig unter fließendem Wasser ausgewaschen werden. Es dürfen keine Wasserreste zurückbleiben, da sonst Fäule droht. In der Regel können die Samen sich und der Feuchtigkeit selbst überlassen werden. Wird auf einem Teller oder etwas ähnlichem gezüchtet, kann ruhig eine Schicht Küchenpapier daruntergelegt werden. So verteilt sich auch bei Gefäßen, die zur Mitte hin eine leichte Neigung haben, die Feuchtigkeit gleichmäßig.