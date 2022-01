Dieser Baum wurde einfach irgendwann gekappt. Es gibt nicht drei oder vier Leitäste, sondern viele starke Äste wachsen rings um den Stamm. Helma Bartholomay rät, einzelne Äste komplett, direkt am Astring, rauszunehmen. So wachsen keine neuen Triebe nach. In einem zweiten Schritt können die vielen Wasserschosser sortiert und reduziert werden. Bildrechte: MDR/Helma Bartholomay